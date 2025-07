Stretta di Maduro alle ong in Venezuela | quella di Alberto Trentini non ha subito restrizioni Ma lui resta in carcere

In un clima di crescente repressione in Venezuela, mentre Alberto Trentini, cooperante italiano, arrestato a Guasdualito, si trova dietro le sbarre, il governo venezuelano consolida il controllo sulle ONG con una nuova legge “anti-Ong”. Questa normativa, che impone restrizioni sui registri e sulle donazioni, segna un passo significativo nella stretta del regime sulle attività della società civile. La domanda che si pone è: quale sarà il destino di chi lavora per il Bene Comune in un Paese in fermento?

Nello stesso giorno in cui il cooperante italiano Alberto Trentini veniva arrestato il 15 novembre 2024 nella località venezuelana di Guasdualito, nello Stato di Apure, mentre lavorava per l’ong “Humanity & Inclusion”, il Servizio autonomo di stampa nazionale e Gazzetta ufficiale di Caracas ha pubblicato la cosiddetta legge “anti-Ong”, che ha introdotto un nuovo registro per queste organizzazioni e imposto una stretta su donazioni e finanziamenti esteri, affinché questi ultimi non vadano a sostegno di “attività che alterino l’ordine pubblico sul territorio nazionale”. La legge era stata approvata qualche mese prima, il 15 agosto, mentre il Paese era attraversato da persistenti tensioni politiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stretta di Maduro alle ong in Venezuela: quella di Alberto Trentini non ha subito restrizioni. Ma lui resta in carcere

In questa notizia si parla di: alberto - trentini - stretta - maduro

Le prime parole alla famiglia di Alberto Trentini, in carcere in Venezuela: «Prendo le medicine, mangio e spero presto di tornare a casa» - Dopo 181 giorni di silenzio, Alberto Trentini, il cooperante veneziano detenuto in Venezuela, ha finalmente contattato la sua famiglia.

Venezuela, per me il governo italiano dovrebbe riconoscere Maduro e chiedere il rispetto dei diritti di…; Alberto Trentini: una feritoia; La fiaccolata per Alberto Trentini scalda il Lido: «Portiamolo a casa».

Alberto Trentini ostaggio di Maduro - MSN - Nella nuova puntata della video rubrica « L’Ultima Fenice », Goffredo Buccini riporta al centro il tema della prigionia di Alberto Trentini il cooperante italiano detenuto da sette mesi in ... Segnala msn.com

Alberto Trentini ostaggio di Maduro | Corriere TV - Embed Codice embed copiato negli appunti. Secondo video.corriere.it