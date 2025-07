Radiosa e consapevole | la skincare e bodycare della mamma in gravidanza

piacere di sentirsi splendide e radianti in ogni fase. La skincare e bodycare durante la gravidanza devono essere sicure, efficaci e rispettose delle esigenze della futura mamma, perché prendersi cura di sé è il primo passo verso un percorso di serenità e salute condivisa con il proprio bambino. La parola d’ordine è sicurezza, senza rinunciare al benessere e alla bellezza di questa meravigliosa trasformazione.

Durante la gestazione, l'aumento degli ormoni può provocare variazioni significative nella pelle: maggiore sensibilità, iperpigmentazione, comparsa di melasma, pelle secca o al contrario eccesso di sebo.