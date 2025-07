Burnout | dobbiamo uscire dal ciclo della produttività tossica

Il burnout, il nemico silenzioso della nostra resilienza, nasce da un ciclo di produttività tossica che ci spinge oltre i limiti. In una società che misura il nostro valore in base alle performance, rischiamo di perdere di vista ciò che conta davvero: il benessere e la felicità autentica. È tempo di uscire da questa spirale e riscoprire un equilibrio che nutra corpo e mente. Ma cos’è esattamente il burnout e come possiamo prevenirlo?

Viviamo in una cultura che misura il valore delle persone in base a quanto riescono a produrre. Il lavoro non basta: devi eccellere. Anche la maternità diventa una gara, mentre persino il tempo libero deve essere "utile", performante, redditizio. Ma lavorare sempre di più non ci rende più felici, anzi, oggi lo dimostrano anche i dati: ogni anno, depressione e ansia causano 12 miliardi di giorni lavorativi persi nel mondo. Cos'è il burnout e quanto è diffuso. Il burnout non è semplice stanchezza. È uno stato di esaurimento emotivo, fisico e mentale prolungato, generato da uno stress lavorativo costante.

