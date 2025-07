L' euro parte stabile sul dollaro attesa per dati sul lavoro Usa

L'euro rimane stabile sui mercati in attesa dei dati sul lavoro negli Stati Uniti, uno degli indicatori più importanti per valutare la salute dell'economia americana. Con il cambio a 1,1798 dollari, gli investitori osservano con attenzione le prossime rilevazioni, che potrebbero influenzare le future mosse dei mercati globali. In questo scenario di attesa, l’euro si prepara a svelare i suoi possibili spostamenti, lasciando intuire quale direzione prenderà nelle prossime settimane.

Partenza stabile per l' euro sui mercati che guardano ai dati sul lavoro Usa (non farm payrolls ndr) che verranno diffusi in giornata, uno degli indicatori principali dello stato di salute dell' economia americana. Nell'attesa la moneta unica passa di mano a 1,1798 dollari, quasi invariato, mentre in Asia lo yen è a quota 143.

