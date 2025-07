La Ue parla di flessibilità ma rilancia i traguardi green sulla pelle dell’industria

L'Unione Europea predica flessibilità, ma impone obiettivi green più ambiziosi senza valutare l'impatto economico. Un equilibrio difficile tra sostenibilità e crescita, che rischia di mettere in difficoltà l’industria, in particolare quella siderurgica, ormai stremata e in cerca di sussidi. È una sfida complessa, dove le scelte di politica ambientale potrebbero rivoluzionare il futuro industriale del nostro continente. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Aggiornate le linee guida sulla CO2: nessuna valutazione sull’impatto economico. Critico il centrodestra. Il settore siderurgico piange, però si limita a chiedere sussidi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Ue parla di flessibilità ma rilancia i traguardi green sulla pelle dell’industria

