La Montecatini si prepara a tornare in scena con entusiasmo, mentre le sfide tra Fabo e T Gema SAR224 promettono grande spettacolo nella Supercoppa di inizio stagione. Con mercato in fermento e saluti tra Arrigoni e Chiera, la terza categoria cestistica nazionale si appresta a vivere un nuovo emozionante capitolo. Il basket italiano conferma il suo fascino, lasciando tutti con l’attesa di scoprire chi salirà sul podio.

La Montecatini dei canestri non ha fatto in tempo a concludere ufficialmente la stagione 2024-2025 di Serie B Nazionale che si prepara a dare il via a quella successiva, peraltro con entrambe le sue rappresentanti. Già , perché il 13 e 14 settembre, ossia fra poco più di due mesi, la palla a spicchi tornerà a rimbalzare sui parquet della terza categoria cestistica nazionale con la Supercoppa, che vedrà quest’anno ai nastri di partenza sia Fabo che La T Tecnica Gema: su quattro partecipanti due saranno termali, completeranno poi il quadro Treviglio Brianza (prima in regular season nel Girone A del campionato appena terminato) e Pielle Livorno (vincitrice della Supercoppa 2023). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B Nazionale. Fabo e La T Gema, sarà una supercoppa per due. Mercato: Arrigoni e Chiera ai saluti con gli aironi

