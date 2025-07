Salvatori approva Ciro come il mio Di Vaio sono grandi intuizioni Ed è giusto vendere i big

Il Bologna si trova di fronte a una sfida cruciale: mantenere i propri talenti o cederli per massimizzare il guadagno. Salvatori approva Ciro come il mio di Vaio, riconoscendo grandi intuizioni nel vendere i big. Ma in un mercato dinamico come questo, quale strategia è davvero la più vincente? Sartori e Di Vaio hanno già dimostrato di saper leggere le opportunità ; ora, la domanda è: rischiare di perdere pezzi fondamentali o puntare sulla crescita del progetto?

Salvatori, se il Bologna vuole crescere che cosa deve fare con i suoi gioielli? Tenerseli stretti o cederli a peso d'oro? "Vi ricordate qual era il mio motto di mercato? Vendi, incassa e pentiti". Via Ndoye, Beukema e Lucumi senza pensarci un secondo allora. " Sartori e Di Vaio sanno il fatto loro e le belle stagioni del Bologna sono lì a dimostrarlo. Io credo che durante l'ultimo anno abbiano già individuato non solo i potenziali sostituti di quei tre ma di tutti i venticinque componenti della rosa. Perché così devono fare gli uomini mercato bravi". Quindi presto il Bologna incasserà .

