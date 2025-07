Il ritorno in gara di Semeraro è al via dell’Italian Baja

Il ritorno di Semeraro 232 all’Italian Baja segna una rinascita dopo sei mesi di pausa, un’occasione per cancellare ricordi negativi e rispolverare la passione. Con determinazione e voglia di riscatto, il pilota monzese affronta questa sfida valida anche per la Coppa del Mondo di cross country, pronto a dimostrare che il suo spirito competitivo rimane inarrestabile. Semeraro, ...

C’è da cancellare un ricordo negativo. Ma bisogna anche eliminare la ruggine legata a sei mesi di inattività automobilistica. Paolo Semeraro torna oggi a gareggiare all’ Italian Baja, sfida valida anche per la Coppa del Mondo di cross country. Il pilota monzese aveva disputato la gara precedente a fine 2024, partecipando a una prova che per lui è un appuntamento obbligatorio, cioè l’ex Rally del Ciocchetto, ora Ciocchetto Event. Ma Semeraro, direttore sportivo dell’AC Racing Technology di Brescia, ha pure una buona esperienza all’Italian Baja. L’Italian Baja è in programma da oggi a sabato in provincia di Pordenone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ritorno in gara di Semeraro, è al via dell’Italian Baja

In questa notizia si parla di: semeraro - italian - gara - baja

