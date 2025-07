Gazzetta dello Sport | Napoli si parte dalle uscite

Il mercato estivo del Napoli prende il via con le prime partenze, segnando un nuovo capitolo per la squadra partenopea. Dopo l’addio di Rafa Marin al Villarreal, il club si concentra su ulteriori uscite e strategie di rafforzamento. La sessione di trasferimenti si prospetta ricca di novità e sfide, mentre i tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi di questa campagna di mercato. È il momento di scoprire cosa riserva il futuro azzurro.

"> Il Napoli saluta un altro tassello della scorsa stagione: Rafa Marin è ufficialmente un giocatore del Villarreal. Come riportato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il difensore spagnolo ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto con il club iberico, in un’operazione che porta subito un milione nelle casse del Napoli per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni per l’estate prossima. Una mossa che anticipa una tendenza: prima di iniziare il ritiro, Antonio Conte vuole lavorare con un gruppo quanto più simile possibile a quello che affronterà la prossima stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, si parte dalle uscite”

