Affonda un traghetto a Bali | ci sono vittime

Una tragedia inaspettata scuote Bali: un traghetto con 65 persone a bordo, tra cui 12 membri dell'equipaggio, è affondato nel mare agitato vicino all’isola. Al momento si registrano quattro vittime e 38 persone risultano ancora disperse, mentre le operazioni di soccorso affrontano ostacoli a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La comunità locale e i soccorritori lavorano incessantemente per rintracciare i dispersi e fare luce su questa drammatica vicenda.

Un traghetto con a bordo 65 persone, di cui 12 membri dell’equipaggio, è affondato nei pressi dell’ isola di Bali, in Indonesia. Il bilancio al momento è di quattro vittime, mentre 38 persone risultano ancora disperse. L’imbarcazione KMP Tunu Pratama Jaya è affondata quasi mezz’ora dopo aver lasciato il porto di Ketapang, nella provincia di Giava Orientale, a causa del maltempo. Le operazioni di soccorso, rese difficoltose dal mare mosso, sono ancora in corso. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Affonda un traghetto a Bali: ci sono vittime

In questa notizia si parla di: bali - traghetto - sono - vittime

Bali, traghetto affondato in Indonesia per maltempo: 4 morti e 29 tratti in salvo, 32 i dispersi - Una tragedia scuote le acque di Bali: un traghetto si è arenato e affondato a causa del maltempo, causando la perdita di almeno quattro vite e lasciando 32 dispersi.

Bali, traghetto affonda per il maltempo: 4 morti e 38 dispersi; Affonda traghetto a Bali: quattro morti, decine di dispersi; Bali, affonda un traghetto con 60 passeggeri: diverse vittime. I soccorsi cercano in mare i dispersi.

Indonesia, affonda traghetto per il maltempo: 4 vittime e 38 dispersi - È almeno di 4 morti e di 23 persone tratte in salvo il bilancio del naufragio di un traghetto con 65 tra passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo al largo delle coste di Bali in Indonesia. Lo riporta msn.com

Tragedia in Indonesia: affonda traghetto per Bali, morti e dispersi - Tragedia nelle acque in Indonesia: un traghetto con oltre 60 persone a bordo è affondato mentre era diretto verso Bali. Come scrive notizie.it