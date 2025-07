Il nuovo allenatore La Primavera a Morrone Al Sassuolo lanciò Scamacca e Raspadori | Sono felicissimo

Con entusiasmo e grandi aspettative, il Sassuolo annuncia Stefano Morrone come nuovo allenatore della Primavera rossoblù. Il suo passato da centrocampista di alto livello e la sua esperienza nel calcio giovanile promettono un futuro brillante per i giovani talenti del club. Con l’energia e la determinazione di Morrone, la squadra si prepara a una stagione ricca di sfide e successi, portando avanti la tradizione di eccellenza del settore giovanile neroverde.

Come anticipato la scorsa settimana, è Stefano Morrone il nuovo allenatore della Primavera rossoblù. L’allenatore cosentino classe ’78, già in passato centrocampista di Parma, Palermo e Livorno, con all’attivo oltre 300 presenze in Serie A, succede a Leo Colucci che, dopo la salvezza raggiunta nello spareggio di fine maggio al Dall’Ara contro l’Empoli, nella prossima stagione farà parte dello staff tecnico di Marco Baroni alla guida del Torino. Ritiratosi nel 2015 una volta chiusa l’ultima esperienza al Pisa, il ritorno a Parma di Morrone è coinciso con l’inizio della sua carriera in veste di mister. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il nuovo allenatore. La Primavera a Morrone. Al Sassuolo lanciò. Scamacca e Raspadori: "Sono felicissimo»

In questa notizia si parla di: allenatore - morrone - primavera - sassuolo

Dalla pagina ufficiale del Bologna FC Stefano Morrone è il nuovo allenatore della Primavera Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la panchina della Primavera a Stefano Morrone, che si lega al Club fino al 30 giugno 2026 più un’opzione per l’anno su Vai su Facebook

Il nuovo allenatore. La Primavera a Morrone. Al Sassuolo lanciò. Scamacca e Raspadori: Sono felicissimo»; Stefano Morrone è il nuovo allenatore della Primavera; Ufficiale: Stefano Morrone nuovo allenatore del Bologna Primavera.

Il nuovo allenatore. La Primavera a Morrone. Al Sassuolo lanciò. Scamacca e Raspadori: "Sono felicissimo» - Come anticipato la scorsa settimana, è Stefano Morrone il nuovo allenatore della Primavera rossoblù. msn.com scrive

Bologna Primavera, Stefano Morrone è il nuovo allenatore - Per lui un contratto fino al 30 giugno 2026 più opzione per il 2027, come annunciato dal sito ufficiale del Bo ... Come scrive msn.com