Il valdarnese di Reggello Vincenzo Albanese farà parte della squadra della EF Education EasyPost che da sabato 5 luglio prenderà parte al Tour de France. Una scelta giusta quello dello staff tecnico e dirigenziale in quanto Albanese è reduce dal convincente successo di tappa ottenuto al Giro di Svizzera. Morale alto quello di Vincenzo pronto ad affrontare per la prima volta in carriera il Tour. "Ho sempre seguito il Tour in tv - ha detto Albanese -. Partecipare per la prima volta alla Grande Boucle mi rende davvero felice. È stato un percorso difficile per arrivare fin qui. Negli anni ho avuto qualche battuta d’arresto e ho dovuto allenarmi duramente per tornare più forte di prima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dal Valdarno alla corsa a tappe francese che scatta sabato. Albanese, così Reggello vola al Tour

