La Over 60 va a canestro Magni guida il quintetto

La squadra Over 60 di Magni guida il quintetto con grinta e determinazione, dimostrando che l’esperienza può fare la differenza anche sul parquet. Luca Magni e Fimba Italia stanno avvicinandosi senza difficoltà alle medaglie mondiali, e la recente vittoria contro gli Amigos Indestructibles ha sancito la loro qualificazione ai quarti di finale del Mondiale di MaxiBasket in Svizzera. Ora, l’attenzione si concentra sui prossimi ostacoli, pronti a scrivere un’altra pagina di successo.

Luca Magni e la sua Fimba Italia Over 60 si avvicinano alla zona medaglie senza intoppi o grosse difficoltà. Gli azzurri hanno conquistato ieri la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale di MaxiBasket che si sta disputando nel Ticino, in Svizzera. Decisiva la vittoria contro gli Amigos Indestructibles, formazione messicana. Dopo un inizio di partita equilibrato, i nostri portacolori hanno preso il largo, chiudendo a +18 il primo tempo e vincendo con il punteggio di 94-61. Un'altra prova di forza insomma in questa competizione iridata per Magni, presidente dell'associazione medici sportivi di Prato e titolare del Medical Sport in via del Castagno, e compagni, che nella fase a gironi hanno dominato i due incontri disputati, travolgendo prima la Germania (ko 79-40) e successivamente i padroni di casa della Svizzera (battuta 64-29).

