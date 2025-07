Farmacisti ricevuti dal sindaco | Siamo una categoria pagata poco

Nonostante tutto, i farmacisti continuano a essere un pilastro fondamentale del sistema sanitario, offrendo assistenza, consulenza e conforto alla comunità. Tuttavia, spesso questa dedizione e competenza non sono adeguatamente riconosciute né remunerate. È giunto il momento di valorizzare questa categoria indispensabile, riconoscendo il loro ruolo cruciale e garantendo loro il rispetto e le risorse che meritano, perché il benessere della collettività dipende anche da loro.

I farmacisti rappresentano il primo punto di contatto tra la popolazione e il sistema sanitario, con loro spesso si crea un rapporto di fiducia basato sulla competenza e la professionalità di chi sta dietro al banco e che a coprire quel ruolo è arrivato dopo anni di studio e di formazione di alto livello. Durante la pandemia per esempio quelle professionalità sono risultate decisive nel gestire le fasi più critiche dell’emergenza e in aggiunta, da allora, le competenze richieste si stanno progressivamente ampliando, arrivando a toccare ambiti sanitari come quelli legati ad accertamenti che spaziano dagli elettrocardiogrammi ai controlli dell’emocromo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Farmacisti ricevuti dal sindaco: "Siamo una categoria pagata poco"

