Lang a Napoli la prossima settimana: talento purissimo e specialista dell’uno contro uno, secondo quanto riporta la Gazzetta. Il giovane olandese, terzo acquisto del club campione d’Italia dopo De Bruyne e Marianucci, si prepara a sostenere le visite mediche prima di ufficializzare il suo arrivo. La sua scelta di ridursi lo stipendio dimostra quanto tenga a vestire la maglia azzurra e quanto desideri contribuire al sogno Napoli. Un colpo che promette scintille!

Noa Lang è il terzo acquisto del Napoli campione d’Italia, dopo il colpaccio De Bruyne e il giovane Marianucci. Lang, scrive la Gazzetta, dovrebbe arrivare la prossima settimana per le visite mediche e la firma. Ho fortemente voluto il Napoli, al punto da ridursi lo stipendio. Sarebbe voluto venire a Napoli già a gennaio 2025. Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo: Lang è pronto a sbarcare in Italia, lo farà probabilmente all’inizio della prossima settimana per le visite mediche di rito e la firma sul contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione che lo legherà al club azzurro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lang a Napoli la prossima settimana: talento purissimo, specialista dell’uno contro uno (Gazzetta)

