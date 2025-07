Nuove regole per i monopattini elettrici arriva il targhino | non è collegato al veicolo ma al conducente

Le nuove regole sui monopattini elettrici stanno rivoluzionando la mobilità urbana: arriva il targhino, un contrassegno adesivo legato al conducente e non al veicolo. Realizzato dalla Zecca dello Stato e distribuito dalla Motorizzazione civile, questo sistema mira a garantire maggiore sicurezza e responsabilità. Chi non si conforma rischia multe fino a 400 euro. Scopriamone i dettagli per essere sempre in regola e contribuire a città più sicure.

Si tratta di un contrassegno adesivo identificativo, non rimovibile, prodotto dalla Zecca dello Stato e distribuito dalla Motorizzazione civile. In caso di assenza, previste multe fino a 400 euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nuove regole per i monopattini elettrici, arriva il "targhino": non è collegato al veicolo ma al conducente

In questa notizia si parla di: regole - monopattini - elettrici - arriva

Monopattini elettrici: nuove regole per la sicurezza della micromobilità in città - L'introduzione di nuove regole per i monopattini elettrici segna un passo importante verso la sicurezza nella micromobilità urbana.

Monopattini elettrici, finalmente ci siamo: arriva il targhino! Ecco le regole Vai su X

Un grande lavoro di 34 pagine che affronta tutti gli aspetti sulle regole dei monopattini, sfogliabile per i soci ASAPS. https://www.asaps.it/p/81829 Ai soci che ne faranno richiesta sarà inviato via mail il Pdf della aggiornatissima guida. ASAPS sempre al fianco d Vai su Facebook

Monopattini elettrici, finalmente ci siamo: arriva il targhino! Ecco le regole; Monopattini elettrici, arriva la rivoluzione della targa personale (che non risolve nulla); Monopattini, arriva la stretta: in Finlandia servono 15 anni e zero alcol.

Monopattini elettrici, finalmente ci siamo: arriva il targhino! Ecco le regole - Finalmente arriva il decreto che illustra le caratteristiche tecniche del targhino per i monopattini elettrici ... Lo riporta msn.com

Brindisi riparte su due ruote: torna il servizio di monopattini elettrici in sharing - floating, segnando un nuovo passo verso una mobilità urbana più sostenibile, moderna e accessibile. brindisisera.it scrive