Gino Rocchio in pista | Sono molto carico

Gino Rocchio in pista: il talento romagnolo si prepara a conquistare Cremona! Sabato, il giovane pilota di Cesenatico affronterà la prestigiosa WSK Euro Series, sfidando i migliori del mondo nel karting internazionale. Con un’energia carica e determinazione, Gino punta a lasciare il segno in questa gara ricca di sfide. È un momento cruciale per lui, che si prospetta ricco di emozioni e importanti traguardi. La sua passione e il suo talento lo guideranno verso il successo.

Il pilota romagnolo Gino Rocchio partecipa sabato alla gara WSK Euro Series che si disputa al circuito di Cremona. Il campione di Cesenatico sarà in griglia di partenza per contendere l’importante sfida, in una categoria dove sono iscritti concorrenti in rappresentanza dei migliori piloti di kart a livello internazionale ed un numero ristretto di italiani. Questo è un ottimo periodo per il pilota romagnolo portacolori della squadra abruzzese Team Monster K Racing di Juri Serafini, che oggi ha 15 anni ed in carriera ha iniziato a vincere sin da piccolissimo. Nella sua bacheca ha un titolo di campione italiano nella categoria 60 mini club di kart vinto nel 2020, uno di campione Italiano nella categoria 60 mini nazionale conquistato nel 2021 e un titolo di campione italiano nella categoria 125 Okn Junior portato a casa nel 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gino Rocchio in pista: "Sono molto carico"

In questa notizia si parla di: gino - rocchio - sono - pista

Cesenatico: Gino Rocchio entra nel team Tony Kart, la scuderia che ha lanciato i grandi della F1; Motori, 'gas a martello' per il 15enne campione in erba sul circuito di Franciacorta per preparare l’europeo; Rocchio va a tutto gas. Accordo col Tony Kart.

Gino Rocchio in pista: "Sono molto carico" - Il pilota di Cesenatico sabato sul circuito di Cremona per la Wsk Euro Series "Voglio vincere per giocarmi le chance di successo a livello internazionale". ilrestodelcarlino.it scrive

Un incidente ferma Gino - Il Resto del Carlino - In fase di qualifiche Gino Rocchio è stato vittima di un brutto incidente fortunatamente senza serie conseguenze, come racconta il padre Cosmo Rocchio: "Gino stava percorrendo una curva a destra ... Scrive ilrestodelcarlino.it