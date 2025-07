Liverpool preferisce firmare Hugo Ekitike rispetto ad altre opzioni di attaccante

Il Liverpool sembra aver messo gli occhi su Hugo Ekitike come prima scelta tra le opzioni di attaccante per la prossima stagione 2025/26. La società , desiderosa di rafforzare il reparto offensivo sotto la guida del nuovo allenatore Arne Slot, valuta attentamente questa opportunità . Se siete curiosi di scoprire tutti i dettagli di questa trattativa e delle altre possibilità in ballo, trovate il link all’articolo originale alla fine di questa lettura.

Il Liverpool è determinato a iniziare la stagione 202526 con una classe 9 di prima classe 9 che guida la linea sotto il nuovo capo allenatore Arne Slot, con Hugo Ekitike, Alexander Isak e Victor Osimhen che emergono come nomi chiave nella lista del club. Dopo una campagna vincente del titolo della scorsa stagione, i Reds si concentrano sull'evoluzione del loro attacco con un attaccante che si adatta alla filosofia di Slot.

