David Juve è fatta | dall’ingaggio del giocatore alle commissioni per i suoi agenti tutte le cifre dell’operazione

La Juventus ha ufficialmente rinforzato il suo attacco con l’acquisto di Jonathan David, il talentuoso attaccante canadese classe 2000, arrivato a Torino a parametro zero. Ma quanto è costata questa operazione? Dalle cifre dell’ingaggio ai bonus per gli agenti, ecco tutti i dettagli dell’affare concluso ieri, che promette di fare sognare i tifosi bianconeri. Scopriamo insieme i numeri dietro questo grande colpo di mercato.

conclusa nella giornata di ieri. Il calciomercato Juve ha messo a segno un grande colpo con l’acquisto di Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, che arriva a Torino a parametro zero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’accordo con il giocatore prevede un contratto di cinque anni, con un ingaggio di 6 milioni di euro più bonus a stagione. L’attaccante, uno dei migliori talenti del panorama internazionale, è pronto a dare il suo contributo alla causa bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve è fatta: dall’ingaggio del giocatore alle commissioni per i suoi agenti, tutte le cifre dell’operazione

In questa notizia si parla di: david - juve - fatta - ingaggio

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

È fatta: Jonathan #David è un calciatore della #Juventus! Per il tesseramento del centravanti canadese, 25 anni, decisiva la volontà di John #Elkann, che ha dato il via libera all'operazione anche senza la cessione di #Vlahovic Vai su Facebook

? Jonathan #David ha raggiunto un accordo con la #Juventus, contratto fino al 2028 con un ingaggio che sfiora gli €8M. #Calciomercato #transfers #Juve. Vai su X

David alla Juve, affare fatto: le cifre dell'operazione e quando ci saranno le visite mediche; Juventus, per David è fatta: colpo nella notte, chi è, quanto costa e dove giocherà il nuovo bomber bianconero; David alla Juventus, è fatta: ecco quanto hanno sborsato di commissioni.

David Juve è fatta: dall’ingaggio del giocatore alle commissioni per i suoi agenti, tutte le cifre dell’operazione - David Juve è fatta: dall’ingaggio del giocatore alle commissioni per i suoi agenti, tutte le cifre dell’operazione conclusa nella giornata di ieri Il calciomercato Juve ha messo a segno un grande colp ... Si legge su juventusnews24.com

Juventus, venerdì le visite mediche per David, ecco le cifre - Quasi fatta per Immobile e Bernardeschi al Bologna, mentre il Como non si ferma più. Segnala msn.com