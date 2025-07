Massese Rosa completata all’80 per cento Cantoni | Miriamo a vincere il campionato

La Massese si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo, con una rosa ormai al 78% completa e pronta a conquistare il campionato. Al primo luglio, la società bianconera ha svelato 18 dei 22 giocatori, dimostrando un impegno straordinario nelle ultime settimane. Con ben 10 conferme e innesti strategici, il team si sta rafforzando per puntare in alto. La stagione promette emozioni e grandi traguardi.

Al 1° di luglio, nel giorno di apertura della nuova stagione, la Massese ha già comunicato 18 dei 22 componenti della prossima rosa della squadra. Un dato che dimostra come la società bianconera sia stata fortemente sul pezzo in queste ultime settimane. Tante quest’anno sono state le conferme, ben 10. In porta sono rimasti sia Matteo Cozzolino (2001) che il giovane Gioele Benassi (2007) con Davide Gatti (2004) nuovo tesserato. In difesa si è ripartiti da Tiziano Andrei (1998), Matteo Mapelli (1997), Samuel Favret (2005) con l’inserimento dalla Juniores del centrale Mattia Vita (2006). Sono arrivati Riccardo Lucaccini (1998) e Matteo Zavatto (1995), due graditi ritorni, e due giovani validi come Filippo Biagi (2007) e Thomas Vazio (2007). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net