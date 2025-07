Insigne salutato come uno dei peggiori affari nella storia della Mls | con lui e Bernardeschi Toronto mai ai playoff

Scrive il giornale, il trasferimento di Insigne in MLS si è rivelato uno dei peggiori affari nella storia del campionato nordamericano. Con Bernardeschi e l’intera esperienza torontina, la franchigia canadese non è mai riuscita a raggiungere i playoff, lasciando molti a chiedersi se il ritorno in Italia possa ancora risollevare le sue sorti. Un epilogo amaro che testimonia quanto il sogno americano possa trasformarsi in un duro fallimento.

Lorenzo Insigne si è fatto conoscere anche in Canada. O meglio, nell’intero campionato nordamericano. Il Toronto gli ha detto addio e ha tirato un sospiro di sollievo. A Napoli qualcuno (per fortuna isolato) lo rivorrebbe in squadra, sappiamo che De Laurentiis ha tanti difetti ma il masochismo non rientra tra questi. Scrive il quotidiano Libero: A Toronto si è celebrato il giorno della liberazione dalle stelle cadenti italiane. Ieri il club canadese ha annunciato l’addio anticipato di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, chiudendo un’epoca buia: da quando i due azzurri si sono trasferiti a Toronto nel 2022, la squadra non ha mai raggiunto i playoff. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Insigne salutato come uno dei peggiori affari nella storia della Mls: con lui e Bernardeschi, Toronto mai ai playoff

