Ucraina meno armi dagli Usa Kiev | Disumano

Gli Stati Uniti forniranno meno armamenti all'Ucraina: una notizia che pesa sulle speranze di Kiev di contrastare i massicci attacchi russi, soprattutto sul fronte della difesa aerea. La sospensione riguarderà anche missili antiaerei e altre munizioni. "Questa decisione è stata presa per dare priorità agli interessi americani, dopo una revisione del Dipartimento della Difesa sul supporto militare globale", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly. Secondo il Pentagono, per alcuni armamenti promessi le scorte si sono ridotte a livelli considerati critici, motivo per cui le spedizioni verranno sospese.