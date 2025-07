Ucraina Usa tagliano missili Patriot Himars e Stinger Kiev teme Mosca esulta | Guerra finirà prima

Nell’incandescente scenario ucraino, gli Stati Uniti riducono il supporto militare con tagli ai missili Patriot, HIMARS e Stinger, alimentando l'ansia a Kiev e la gioia di Mosca. Zelensky rassicura: "Stiamo chiarendo i dettagli, dobbiamo difenderci." La guerra si avvicina a un bivio cruciale, mentre il mondo osserva con tensione crescente. La domanda è: quanto durerà ancora questa escalation?

Fibrillazione a Kiev dopo l’annuncio dei tagli degli aiuti militari da parte statunitense per la guerra contro la Russia. Zelensky: “Stiamo chiarendo i dettagli, in un modo o nell'altro, dobbiamo difenderci". Mosca esulta: Più vicina la fine della guerra”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guerra in Ucraina, riunione ministeriale del gruppo Weimar+ a Londra. Niente tregua in attesa delle trattative. Mosca continua a martellare città e infrastrutture - Roma, 12 maggio 2025 - L'Ucraina si trova nuovamente sotto attacco, nonostante un recente invito di Vladimir Putin a Volodymyr Zelensky per riprendere i negoziati a Istanbul.

