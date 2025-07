Pontedera a caccia di under Organico da rivoluzionare

Pontedera si prepara a rivoluzionare il proprio organico, puntando su innesti di qualità per rinvigorire la squadra. Con l’arrivo del giovane difensore Edoardo Vona, il club ha dato il via ufficiale al mercato in entrata, annunciando anche altri colpi in vista. La società è determinata a rinforzarsi, cercando di costruire un team competitivo e ambizioso. Il mercato è aperto e le sorprese non sono finite: restate sintonizzati per tutte le novità!

PONTEDERA L'arrivo del 28enne difensore Edoardo Vona, che ha firmato un contratto di due anni, ha inaugurato il mercato in entrata del Pontedera. Venerdì pomeriggio, nel corso della presentazione del suo insediamento, il neo direttore sportivo Carlo Taldo aveva detto che il primo colpo sarebbe potuto arrivare fin dall'inizio della settimana successiva (cioè quella attuale) e così è stato. Martedì sera il club ha annunciato l'acquisto del giocatore, ex Latina e con importanti trascorsi in Serie C, che va ad accrescere il reparto arretrato a disposizione di Menichini nel quale per adesso ci sono anche quattro calciatori riconfermati: Perretta, Pretato, Cerretti, che però non potrà rientrare prima di novembre causa infortunio, e Migliardi, solo quest'ultimo un under.

