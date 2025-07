Basket A2 sull’agenda di Portaluppi c’è anche un altro americano da dare a coach Caja La Effe vuole completare il mosaico Zanotti-Mazzola sul fronte italiani

Nel mondo del basket italiano, il mosaico si sta completando tra giovani promesse e veterani di alta caratura. Dopo aver firmato gli esterni, la sfida più grande è trovare lunghi di qualità , una rarità nel panorama nazionale. Le trattative sono intense, con club pronti a investire cifre importanti per assicurarsi i migliori talenti disponibili. La competizione si fa agguerrita, ma l’obiettivo rimane chiaro: rafforzare la squadra per raggiungere nuovi traguardi.

Firmati gli esterni adesso arriva il compito più difficile, quello di fare altrettanto con i lunghi. Merce rara, rarissima quella di centri e ali grandi di formazione italiana, sia in A2 che in serie A e così capita che chi gli ha nel proprio roster cerca di tenersi stretti, strettissimi. Chi è invece è libero sul mercato cerca di farsi pagare caro, anzi carissimo il suo ingaggio visto le richieste dei club interessati sono tante e i nomi, in fin dei conti, sono sempre gli stessi. Discorso che vala anche per la Fortitudo che dopo la prima di Lee Moore adesso cerca tre elementi. A proposito della guardia americana, vincitore della Fiba Europe Cup con Wloclawek nel 2023 ha rilasciato le prime parole da biancoblù, sui social della Effe: "Non vedo l'ora di iniziare la stagione, e vedere tutti i tifosi al PalaDozza, sono sicuro che faremo una grande stagione".