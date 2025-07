Indonesia affondato traghetto diretto verso Bali a causa del maltempo 65 persone a bordo 4 morti e oltre 38 dispersi

Un traghetto con 65 persone a bordo, partito dal porto di Ketapang diretto a Bali, affonda a causa del maltempo e del mare agitato. L'incidente ha già provocato 4 vittime e più di 38 dispersi, gettando un'ombra sulla sicurezza delle traversate marittime indonesiane. La tragedia evidenzia l'importanza di monitorare attentamente le condizioni meteo e di adottare misure di sicurezza più stringenti per evitare simili disastri in futuro.

Il traghetto era partito dal porto di Ketapang ed era diretto a Gilimanuk, sulla costa occidentale di Bali, per una tratta di circa 50 chilometri Un traghetto con a bordo 65 persone è affondato mentre era in navigazione verso l’isola di Bali a causa del maltempo e del mare agitato. Secondo qu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Indonesia, affondato traghetto diretto verso Bali a causa del maltempo, 65 persone a bordo, 4 morti e oltre 38 dispersi

In questa notizia si parla di: traghetto - bali - affondato - diretto

Bali, traghetto affondato in Indonesia per maltempo: 4 morti e 29 tratti in salvo, 32 i dispersi - Una tragedia scuote le acque di Bali: un traghetto si è arenato e affondato a causa del maltempo, causando la perdita di almeno quattro vite e lasciando 32 dispersi.

Affonda traghetto diretto a Bali: più di 60 persone a bordo, 4 morti e 23 in salvo. Ci sono dispersi; Bali, affonda un traghetto per il maltempo. 4 morti e 38 dispersi; Tragedia in Indonesia: affonda traghetto diretto a Bali, 4 morti e 38 dispersi.

Indonesia, affonda traghetto diretto a Bali: più di 60 persone a bordo, 4 morti e 29 in salvo - Almeno quattro persone sono morte e 29 sono state tratte in salvo dopo che un traghetto è affondato mentre era diretto all'isola di Bali, in Indonesia. Segnala msn.com

Bali, affonda un traghetto per il maltempo. 4 morti e 38 dispersi - Un traghetto diretto a Bali con 65 persone a bordo è affondato a causa del maltempo. Si legge su tg.la7.it