Pupo e la verità sulla Russia | Putin? Vado a Mosca perché mi pagano

Nel mondo dello spettacolo, tra verità e convenienza, emerge una realtà spesso nascosta dietro le quinte. Mentre Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, si presenta come ambasciatore di un’immagine distorta della Russia, altri artisti come Al Bano cercano di fare luce sulla reale situazione in Ucraina. In un panorama complesso, cosa spinge davvero i personaggi pubblici ad andare oltre le parole? La verità potrebbe essere più semplice di quanto sembri.

Enzo Ghinazzi non è Al Bano. Mentre il cantante pugliese è lì a spiegare che quello che scrivono i media sulla Russia è sbagliato perché a San Pietroburgo non c’è la guerra (infatti è in Ucraina, non gli si può nascondere nulla!), Pupo va in Russia perché lo pagano. E non si vergogna a dirlo in un’intervista a Luigi Bolognini pubblicata da Repubblica. Nella quale annuncia il suo ultimo tour mondiale: «Parte il 13 da Arezzo e girerà il mondo: Canada, Usa, Svizzera, Germania, Australia, Sudamerica, e Russia». Perché Pupo va in Russia. Pupo va in Russia perché «sono popolarissimo lì dal 1979, tempi non sospetti. 🔗 Leggi su Open.online

La verità è che ai russi piacciono le canzoni di Al Bano perché non capiscono i testi.

