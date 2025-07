Il restyling dell’area tecnica passa per Patti

Il restyling dell’area tecnica passa per Patti. In linea con il rinnovamento societario, nelle prossime settimane si assisterà a una completa ristrutturazione dell’organico. Stamattina, sarà ufficialmente investito Francesco Tomei, nuovo tecnico del Picchio, che verrà presentato alla piazza. A lui si affiderà la costruzione di una rosa di talenti, plasmata dal direttore sportivo Matteo Patti secondo una filosofia tattica condivisa e ambiziosa, pronta a rilanciare il club verso nuovi traguardi.

