Lotta alle truffe on-line | da inizio anno diciotto denunciati dai carabinieri nel Fortore

Tempo di lettura: 3 minuti È sempre alta l’attenzione dedicata al contrasto delle truffe, specialmente di quelle commesse via internet, da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, che, dall’inizio dell’anno, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria diciotto persone, di cui sedici già note alle Forze dell’Ordine. Il principale metodo utilizzato dai truffatori è quello di pubblicare falsi annunci di vendita dei prodotti più disparati (dalle attrezzature per l’edilizia ai mezzi agricoli ed ai ricambi per auto, dalle apparecchiature sanitarie agli strumenti musicali, passando per l’abbigliamento e l’elettronica di consumo) a prezzi particolarmente vantaggiosi, che attraggono gli ignari acquirenti, con cui i finti venditori si dimostrano disponibili e professionali durante i contatti che avvengono nelle chat dei siti di vendita, mediante i social network, con le applicazioni di messaggistica istantanea per pc e telefonini o direttamente al telefono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it