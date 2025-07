La Fiorentina punta su Esposito Corsi a ruota libera sul giocatore

La Fiorentina torna ad occhi puntati sull'Empoli, rafforzando la propria rosa con due acquisti strategici come Jacopo Fazzini e Mattia Viti. Dopo un periodo di stallo, le trattative tra i due club si scaldano nuovamente, sfruttando la retrocessione azzurra per ottenere condizioni più favorevoli. Questa alleanza di mercato promette di ridisegnare gli equilibri della prossima stagione, aprendo nuovi scenari in Serie A e lasciando i tifosi in trepidante attesa.

L’asse di mercato tra Empoli e Fiorentina, non è certo un segreto, è tornato ad essere molto caldo dopo un periodo di ‘arsura’ telematica tra le due parti. Forse ingolositi dalla retrocessione azzurra, che apre a trattative più facili e meno pretenziose, la Fiorentina ha attinto a due mani dalla rosa dell’Empoli, andando ad ufficializzare prima l’arrivo di Jacopo Fazzini, poi quello di Mattia Viti (che però, ricordiamo, era di proprietà del Nizza). Non solo: dopo aver fallito l’affondo per Tino Anjorin, andato invece ai ‘fratelli’ del Torino, ora la Fiorentina sembra fare sul serio per un altro ragazzo passato da Empoli la scorsa stagione, ossia Sebastiano Esposito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Fiorentina punta su Esposito . Corsi a ruota libera sul giocatore

