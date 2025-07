L’Isola dei famosi vince Cristina | poi la decisione che nessuno si aspettava

Cristina Plevani, celebre per il suo trionfo nel primo Grande Fratello, conquista nuovamente il cuore del pubblico vincendo L’Isola dei Famosi 2025. A distanza di 25 anni, l’ex istruttrice di nuoto dimostra che forza e fragilità si intrecciano in un percorso ricco di emozioni, prove estreme e sorprese inaspettate. Con un premio di 100mila euro, metà devoluti in beneficenza, Cristina si laurea regina della Playa in modo indimenticabile. Ecco come...

News Tv. Cristina Plevani è la vincitrice de L’Isola dei Famosi 2025, a 25 anni dal trionfo al primo Grande Fratello. In una finale carica di emozioni, prove estreme e persino un incidente sott’acqua, l’ex istruttrice di nuoto è stata incoronata regina della Playa da Veronica Gentili. Un percorso intenso, fatto di fragilità e forza, che si chiude con 100mila euro in gettoni d’oro, metà dei quali saranno devoluti in beneficenza. Ecco com’è andata. Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, proposta di matrimonio in diretta: tutti in lacrime L’incidente di Loredana Cannata e la proposta in studio. La serata non è stata priva di tensioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “L’Isola dei famosi”, vince Cristina: poi la decisione che nessuno si aspettava

In questa notizia si parla di: isola - famosi - cristina - vince

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi 2025: chi si è classificato al secondo e terzo posto, proposta di matrimonio in diretta - VIDEO https://gay.it/cristina-plevani-vince-isola-dei-famosi-2025… #Canale5 #IsolaDeiFamosi #Mediaset Vai su X

INCREDIBILE CRISTINA PLEVANI VINCE L’ISOLA DEI FAMOSI 25 ANNI DOPO AVER VINTO LA PRIMA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO. Un back to back clamoroso e storico! #isola #isoladeifamosi Vai su Facebook

Cristina Plevani vince L'Isola dei Famosi 2025; Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi 2025, la naufraga esulta 25 anni dopo il trionfo al Grande Fratello; Cristina Plevani ha vinto “l’Isola dei famosi 2025”: tutte le pagelle della finale, promossi e bocciati.

Cristina Plevani vince l'Isola dei Famosi 2025 - È andata in onda ieri sera l’ultima puntata della diciannovesima edizione dell'Isola dei Famosi che ha visto trionfare Cristina Plevani. Come scrive msn.com

“Isola dei famosi”, vince Cristina Plevani. Paura per Loredana Cannata - All’una e venti della notte, dopo il panico per Loredana Cannata, incastrata durante la prova in apnea e la domanda di matrimonio di Paolo Vallesi in studio alla sua Sara, con tanto di anello, arriva ... Scrive msn.com