Calciomercato parte 2 Il Pisa torna alla carica per Solbakken

Il calciomercato si infiamma ancora, e il Pisa non si dà per vinto nella corsa a Markus Solbakken. Dopo aver lasciato sfumare l’opportunità di riscattarlo dallo Sparta Praga, i nerazzurri tornano alla carica con rinnovato slancio, pronti a rilanciare la loro offerta. Una strategia che potrebbe cambiare le carte in tavola e aprire nuovi scenari per il futuro del talentuoso centrocampista norvegese, mantenendo alta la suspense sul mercato.

Il Pisa è tornato prepotentemente alla carica per Markus Solbakken. Il centrocampista norvegese, al termine del torneo cadetto, è tornato allo Sparta Praga: il club nerazzurro infatti nelle scorse settimane ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto che vantava sul cartellino del giocatore scandinavo. L’accordo prevedeva un esborso vicino ai 2 milioni e mezzo di euro, che la dirigenza di via Battisti ha deciso di non effettuare, seguendo una strategia che si è già rivelata vincente qualche anno fa. Parliamo dell’estate del 2023, quando il Pisa non riscattò il cartellino di Tomas Esteves al termine di quella stagione, preferendo rimandare l’acquisto di qualche settimana ridefinendo i termini dell’accordo con il Porto: al termine di un serrato confronto con la società lusitana, lo Sporting Clun riuscì ad assicurarsi le prestazioni di un assoluto crac ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto a quello pattuito dodici mesi prima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato parte 2. Il Pisa torna alla carica per Solbakken

