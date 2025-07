Alexander Langer si ritroverebbe in questi Verdi e in questa transizione energetica?

Alexander Langer, ecologista e pioniere dei Verdi in Italia e in Europa, ci avrebbe probabilmente trovato immersi in questa verde rivoluzione e nella transizione energetica. La sua voce, che ci invitava a “continuare in ciò che è giusto”, risonerebbe ancora oggi come un faro di impegno e speranza. La conversione ecologica è una cosa molto seria e urgente, e la memoria di Langer ci sprona a non arrenderci mai di fronte alle sfide del nostro pianeta.

Alex Langer, ecologista, intellettuale, europarlamentare e fondatore dei Verdi in Italia e in Europa, moriva il 3 luglio 1995 in un oliveto nei pressi di Firenze. Lasciò un commovente invito a chi restava: "Continuate in ciò che è giusto". Era nato a Vipiteno (Alto Adige) e a lungo si era occupato del rapporto tra le comunitĂ linguistiche ed etniche. A lui si devono i fondamenti dell'ambientalismo ("La conversione ecologica è una cosa molto concreta", scriveva), dell'antimilitarismo e di una politica consacrata all'impegno civile: piĂą che pacifista, si definiva " facitore di pace ". Fu militante in Lotta Continua.

