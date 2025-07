ciclismo nel prestigioso memorial enzo sacchi pietro martinelli trionfa negli esordienti

Nel cuore di Firenze, il Velodromo Enzo Sacchi ha vibrato con l’energia del Memorial Enzo Sacchi, una gara che celebra la passione e l’eccellenza del ciclismo. Tra emozioni e sfide intense, Pietro Martinelli ha conquistato meritatamente la vittoria negli esordienti, dimostrando talento e determinazione. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di vedere i futuri protagonisti del panorama ciclistico italiano. La scena è pronta a stupire ancora, e questa competizione ne è solo l’inizio.

Nei giorni scorsi è andato in scena al Velodromo Enzo Sacchi di Firenze la riunione in pista denominata Memorial Enzo Sacchi, in onore dell’olimpionico di Helsinki 1952. Tanti gli atleti al via delle varie categorie, con la presenza anche del commissario tecnico settore pista Ivan Quaranta, che ha radunato alcuni tra i migliori pistard italiani per testare la condizione in vista degli Europei in programma nella prossima settimana. Negli Esordienti presente anche un pezzo di Lunigiana con il portacolori Pietro Martinelli della Sc Villafranca del patron Emiliano Giusti. L’alfiere giallonero, sotto la guida del tecnico Matteo Bastoni, ha affrontato le prove della velocità, scratch ed eliminazione andando a cogliere sempre piazzamenti nelle prime due posizioni e vincendo l’eliminazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net