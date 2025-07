Grecia gli incendi devastano Creta | evacuate 1.500 persone case e strutture turistiche in fiamme

Le fiamme stanno divorando Creta, una delle perle più preziose della Grecia, mettendo in allerta l’intera isola. Con circa 1500 persone evacuate e case e strutture turistiche in fiamme, la lotta contro il fuoco si fa sempre più ardua a causa di condizioni meteorologiche estreme. La speranza è che gli sforzi di emergenza possano contenere questa tragedia ambientale e salvare il patrimonio e la vita dei suoi abitanti.

Il rogo, probabilmente partito tra Agia Fotia, si sta propagando in una zona impervia, ricca di vegetazione secca e facilmente infiammabile. Le condizioni meteorologiche - caldo estremo, vento forte e siccità - rendono estremamente difficile ogni tentativo di contenimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: grecia - incendi - devastano - creta

Emergenza incendi in Grecia, l’isola di Chios brucia da 3 giorni: le fiamme divorano i boschi - L’isola di Chios, in Grecia, si trova in grave emergenza: da tre giorni le fiamme divorano i suoi boschi, mettendo a rischio la natura e le comunità locali.

Grecia, gli incendi devastano Creta: evacuate 1.500 persone, case e strutture turistiche in fiamme; Vasto incendio in Grecia, evacuate undici città intorno ad Atene. Dirottati i traghetti per Cicladi e Creta.

Grecia, gli incendi devastano Creta: evacuate 1.500 persone, case e strutture turistiche in fiamme - Il rogo, probabilmente partito tra Agia Fotia, si sta propagando in una zona impervia, ricca di vegetazione secca e facilmente infiammabile ... Lo riporta fanpage.it

Meteo Grecia: piogge torrenziali devastano Creta, Paros e Mykonos - MSN - Meteo oggi in Grecia: alluvioni colpiscono Creta, Paros e Mykonos. Come scrive msn.com