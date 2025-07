Viaggio nei cantieri infuocati Non tutti i lavoratori si fermano | Ma di caldo purtroppo si muore

In un viaggio nei cantieri infuocati, la realtà è dura e spesso silenziosa: mentre alcuni lavoratori resistono, il caldo estrema rischia di essere letale. Con l’entrata in vigore dell’ordinanza in Emilia Romagna, si cerca di proteggere chi ogni giorno affronta queste condizioni estreme. Ma quanto siamo davvero consapevoli del pericolo? È ora di riflettere e agire per salvare vite e garantire un lavoro più sicuro e dignitoso.

Il caldo riempie l'aria, fin dalla mattina, da quando il mondo del lavoro entra nella sua piena fase di attività. E' dura, sul serio, perché i minuti passano lenti e il sole picchia forte, sulle impalcature dei cantieri, come sull'asfalto delle strade e in mezzo alle zolle dei campi. Ieri era il primo giorno in cui entrava in vigore l' ordinanza che in Emilia Romagna vieta le attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle 16, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini e nei piazzali della logistica a ogni lavoratrice e lavoratore, senza alcuna differenza di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio (pubblicata sul sito www.

