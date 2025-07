Roma nella morsa dei blackout | caldo estremo condizionatori e rete elettrica in crisi

Roma nella morsa dei blackout: con l’estate 2025 al massimo delle temperature, la città si trova ad affrontare una crisi energetica senza precedenti. Le ondate di caldo estremo e il sovraccarico dei condizionatori stanno mettendo a dura prova la rete elettrica, provocando interruzioni frequenti e prolungate in quartieri come Esquilino, Trastevere e EUR. La capitale rischia di restare al buio, evidenziando la necessità di soluzioni urgenti e innovative per garantire un futuro più sostenibile.

Con l’estate 2025 entrata nel vivo, Roma si trova ad affrontare una r affica di blackout che sta esasperando migliaia di cittadini. Le temperature torride delle ultime settimane stanno spingendo i consumi elettrici verso livelli record, mettendo sotto pressione la rete elettrica cittadina e causando interruzioni prolungate dell’erogazione in varie zone della Capitale. Blackout a raffica: Roma al buio. In molte aree della città, come Esquilino, Prati e Monte Mario (CAP 00136), si sono verificati blackout lunghi anche fino a 36 ore. Su X (ex Twitter), centinaia di utenti stanno documentando con rabbia e frustrazione l’assenza di elettricità: frigoriferi e medicinali da buttare, anziani e bambini in condizioni critiche, e un senso diffuso di abbandono. 🔗 Leggi su Funweek.it

