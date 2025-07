Nuovo codice della strada Salvini firma decreto alcolock obbligatorio per conducenti sanzionati per aver guidato con tasso superiore a 0,8 g l

Il nuovo Codice della Strada approvato dal governo Salvini segna un passo avanti nella lotta contro la guida sotto l’effetto di alcol. Con l’obbligo dell’alcolock per chi supera i limiti, si rafforza la sicurezza sulle strade italiane. Ma quanto deve bere un uomo di 70 kg per raggiungere lo stesso limite? Scopriamolo insieme e come questa misura mira a salvare vite.

L'installazione dell'alcolock è obbligatoria per i conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso superiore a 0,8 gl; per raggiungerlo un uomo che pesa 70kg dovrà bere a stomaco vuoto ad esempio 1 birra doppio malto da 10° ed 1 superalcolico di media gradazione (45°), raggiungendo così 0,8. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nuovo codice della strada, Salvini firma decreto alcolock, obbligatorio per conducenti sanzionati per aver guidato con tasso superiore a 0,8 g/l

