rossetti torna in pedana coppa del mondo a lonato

Nuova avventura in Coppa del Mondo di skeet per Gabriele Rossetti che dal 6 all'8 luglio prenderà parte alla tappa di Lonato del Garda. Ad ospitare la kermesse internazionale sarà il Trap Concaverde, per quella che sarà una delle gare più attese dell'intera stagione e che ha fatto riscontrare un numero molto elevato di iscritti, con oltre 560 tiratori, tra trap e skeet, in rappresentanza di 74 nazioni. In particolare, la prova di skeet maschile, alla quale prenderà parte l'atleta di Ponte Buggianese, vedrà ben 181 atleti al via in una fase di qualificazione che si prospetta estremamente selettiva.