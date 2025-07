L'influencer Taylor Mega indagata per estorsione e diffamazione | presunte pressioni sull'ex per tenersi gli orecchini

Scandalo nel mondo dello spettacolo: Taylor Mega, influencer nota per il suo carattere forte, è ora sotto indagine per presunte pressioni sull'ex fidanzato per trattenere un paio di orecchini di valore. L'accusa di estorsione e diffamazione apre un capitolo intrigante sulla sua vita privata e le sue azioni. La vicenda continua a far discutere, sollevando interrogativi sulla trasparenza e i limiti del successo online. Resta sintonizzato per gli sviluppi di questa storia che sta facendo tremare i social e non solo.

L'influencer Elisia Todesco, in arte Taylor Mega, è stata indagata dalla procura di Milano per estorsione e diffamazione nei confronti dell'ex fidanzato. Secondo i pm, la donna avrebbe ingaggiato un sedicente malavitoso per convincere l'ex a non chiederle indietro un paio di orecchini costosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Per convincere l'ex, l'influencer avrebbe assoldato una persona che sarebbe andata da lui e l'avrebbe avvertito di far parte di una famiglia mafiosa calabrese, costringendolo di fatto «a non richiedere ulteriormente la restituzione» di quei gioielli Vai su Facebook

