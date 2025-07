Samb tutto fatto per Alfieri e Marranzino

La Samb si prepara a rinforzare il reparto offensivo, sfogliando la margherita per trovare l'alleato perfetto di Eusepi nel nuovo schema di Palladini. Tra i nomi sul tavolo c’è Vito Leonetti, un’esperta punta di 31 anni che ha dimostrato il suo valore con 12 reti nella passata stagione in Serie C. La ricerca continua e il mercato resta aperto: la speranza è di consegnare a Palladini un’arma in più per la prossima avventura.

La Samb sfoglia la margherita per il reparto offensivo. Il diesse Stefano De Angelis è alla ricerca di una punta centrale che possa essere l'alter ego di Eusepi nello schema tattico disegnato da Ottavio Palladini per il prossimo campionato. A partire da Vito Leonetti dell'Altamura. 31 anni, 12 reti in ventotto presenze nella passata stagione in Serie C. Torna al Cerignola per fine prestito e con il club pugliese ha un contratto fino al giugno 2026. E poi ecco Francesco Salvemini, 29 anni a segno per dodici volte in trentatre presenze col Cerignola ed in predicato di lasciare il club pugliese. Per lui esperienze anche con Giugliano, Monopoli e Potenza.

