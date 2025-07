Solidarietà e Pace, bambini ucraini ospiti della Caritas diocesana nel borgo di Postiglione.

L’evento solidale, che ha visto l’accoglienza calorosa di 38 bambini ucraini presso la Caritas diocesana di Postiglione, rappresenta un importante gesto di speranza e umanità. Don Martino De Pasquale, con parole piene di emozione, descrive questo momento come un abbraccio concreto della comunità, manifestando il desiderio condiviso di pace nel mondo. Un esempio di solidarietà che ci invita a riflettere sul valore della compassione e dell’accoglienza, affinché la pace possa diventare realtà per tutti.

"L'abbraccio della comunità di Postiglione a sostegno del popolo ucraino e per chiedere la pace nel mondo". Descrive così, il direttore della Caritas Diocesi di Teggiano Policastro e parroco di Postiglione, Don Martino De Pasquale, l'arrivo a Postiglione, nelle scorse ore, di 38 bambini di nazionalità ucraina ospiti della comunità alburnina per un viaggio all'insegna della solidarietà e della pace. L'evento solidale, che si aggiunge ad una serie di iniziative che da tre anni vedono la città di Postiglione e la Caritas della Diocesi di Teggiano Policastro ospitare le famiglie e i bambini in fuga dalla guerra in Ucraina, rientra nell'ambito del progetto promosso dalla Caritas Italian a "È più bello insieme" che vede tutto il Paese, da nord a sud dell'Italia, accogliere e abbracciare i piccoli bambini provenienti dall'Ucraina per far trascorrere loro in Italia, settimane di spensieratezza all'insegna della solidarietà e del gioco.