Thuram-Lautaro Martinez strappo rientrato? Il confronto – CdS

Thuram e Lautaro Martinez hanno avuto un piccolo confronto dopo le ultime burrascose ore tra sfogo del capitnao, replica di Calhanoglu e like del francese a quest’ultimo. CONFRONTO – Marcus Thuram, sottolinea il Corriere dello Sport, non si sente toccato dalle parole di Lautaro Martinez. E i due hanno avuto modo di confrontarsi prima della partenza dagli Stati Uniti davanti ad un caffè. Quindi, l’eventuale rottura tra i due attaccanti è rientrata. Poi ovviamente bisognerà testare il tutto tra tre settimane, quando la banda di Cristian Chivu ritornerà ad Appiano Gentile per iniziare la pre-season in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it