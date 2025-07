La Cassazione condanna i fascisti di allora e incastra il neoautoritarismo di oggi

La Corte di Cassazione mette in evidenza come le vecchie ambizioni autoritarie, mascherate da leggi sulla sicurezza, tornino a minacciare le nostre libertà. Condannando quei fascisti di ieri, i giudici smascherano il volto del neoautoritarismo odierno, che privilegia l’ordine al diritto e la paura alla democrazia. La legge, quindi, deve essere strumento di libertà, non di oppressione: è un monito che ci riguarda tutti.

La Corte di Cassazione, che non mi risulta essere un covo di sovversivi rivoluzionari, ha demolito la legge, di evidente postura autoritaria e non democratica, che il governo e la sua maggioranza ha definito sicurezza. Della sicurezza del popolo e della nazione però non si cura la legge, anzi siamo tutti più insicuri e meno liberi, ma che ha invece molta cura della sicurezza dell’ordine costituito e del potere politico soprattutto. I giudici della Corte hanno demolito metodo e contenuti della legge che vanno a scalfire principi fondamentali della Costituzione: dall’abuso strumentale della decretazione d’urgenza alla violazione di numerosi articoli della Costituzione: l’uguaglianza giuridica, la manifesta irragionevolezza, le libertà individuali, la funzione della pena, i diritti difensivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Cassazione condanna i fascisti di allora e incastra il neoautoritarismo di oggi

