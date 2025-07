Bandi TFA sostegno e Corsi INDIRE nuove opportunità per i docenti | una guida per orientarsi QUESTION TIME con Bufanini LIVE Giovedì 3 luglio alle 14 | 30

Se sei un docente in cerca di nuove opportunità professionali, non puoi perdere questa guida completa su bandi TFA Sostegno e corsi Indire. Con le recenti pubblicazioni di avvisi e decreti, si apre un mondo di possibilità per il tuo sviluppo: dal ciclo speciale di formazione al sostegno alle opportunità per i docenti abilitati all’estero. Partecipa al question time con Bufanini Live il 3 luglio alle 14:30 e scopri come orientarti al meglio in questo panorama in evoluzione.

Sono stati pubblicati gli avvisi e i decreti per l’indizione di due procedure molto attese da migliaia di aspiranti: i Corsi Indire per i docenti “triennalisti” e i docenti abilitati all’estero, e il TFA Sostegno X ciclo. I provvedimenti segnano un passo significativo per l’accesso alla specializzazione sul sostegno, offrendo nuove vie per l’acquisizione delle competenze necessarie a operare in un settore importante come quello della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente - Il Presidente Francesco Manfredi annuncia un ambizioso obiettivo: formare 19mila docenti specializzati in sostegno entro dicembre 2025.

