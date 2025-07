Fermana conto alla rovescia per l’omologa del tribunale

Fermana conta i giorni alla svolta decisiva: l'omologa del tribunale potrebbe finalmente sbloccare la situazione e aprire nuove prospettive per il futuro della Fc Fermana. Dopo un inizio luglio torrido e un periodo di attesa silenziosa, l’attenzione si concentra sulla decisione che potrebbe cambiare le sorti del club. L’incertezza si dissolve tra le speranze e le attese: ormai l’attesa sembra essere davvero agli sgoccioli, e il momento di fare un passo avanti è vicino.

Inizio luglio afoso e fase di stallo in casa Fermana con tante situazioni in cantiere che attendono una svolta verso una direzione precisa. Il silenzio dalle parti di viale Trento è nella norma considerando che l'attesa è soprattutto per l'omologa in merito alla ristrutturazione del debito. Non smetteremo mai di dire che è quello un passaggio chiave, se non determinante, per il futuro della Fc Fermana. L'attesa sembra ormai avere i giorni contati visto che ormai da più parti l'indicazione che arriva è quella di una sentenza che non dovrebbe andare oltre il 7 luglio. E' evidente che, giustamente, il giudice incaricato del Tribunale di Fermo si sia preso tutto il tempo possibile per analizzare il fascicolo legato alla Fermana con la proposta di ristrutturazione di una parte debitoria con gli enti che tocca i quattro milioni di euro.

