Basket B1 OraSì prime mosse Conferme per Dron e Brigato E Bottaro prepara il consorzio

Due conferme e un ritorno. In casa OraSì si inizia finalmente a parlare di mercato grazie all'arrivo di coach Auletta, subito messosi al lavoro per costruire il nuovo roster (la sua ufficializzazione con relativa conferenza stampa di presentazione ci sarà nei prossimi giorni). Capitan Dron resterò per essere uno dei senatori del gruppo, non avendo avuto proposte allettanti come avrebbe sperato tranne il sondaggio fatto da Omegna, andata poi Trapani. La sua permanenza regalerà al neo allenatore una pedina tattica molto importante. Non ci dovrebbero essere problemi anche nel vedere ancora Brigato in giallorosso.