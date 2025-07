Caldo record? Il peggio deve ancora venire Anticipiamo l’inizio dei lavori alle 5 del mattino

L'ondata di caldo record sta mettendo a dura prova la nostra quotidianità, con Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile, che avverte: «Il nostro futuro sarà sempre più caldo». La soluzione? Anticipare l'inizio delle attività alle 5 del mattino, sfruttando le ore meno affollate e meno calde. Ma mentre si cerca di adattarsi, cresce la preoccupazione per il Giubileo dei Giovani, tra sfide climatiche e esigenze di sicurezza.

Fabio Ciciliano è il capo della Protezione civile. E sta gestendo l’emergenza caldo record di questi giorni di luglio. In un’intervista al Messaggero dice che l’afa estrema «è il nostro futuro». E che è necessario «ripensare gli orari di lavoro». Magari «anticipando l’inizio alle 5 del mattino, sfruttando i periodi della giornata meno caldi». Intanto c’è preoccupazione per le condizioni atmosferiche per il Giubileo dei Giovani in programma dal 28 luglio al 3 agosto a Roma. L’appuntamento finale sarà nella spianata di Tor Vergata. Si pensa che ci saranno 500 mila ragazzi di tutto il mondo. Senza zone d’ombra. 🔗 Leggi su Open.online