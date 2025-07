Goffe e lente? Il test scientifico smonta i pregiudizi sul calcio femminile | perché il confronto con il maschile mente

Il calcio femminile merita di essere giudicato con occhi diversi da quelli del calcio maschile. L'errore più grande è confrontarlo con parametri maschili, alimentando pregiudizi e incomprensioni. È ora di smontare questa mentalità e apprezzare le peculiarità e i progressi di uno sport che sta crescendo a ritmo sostenuto. Solo così potremo valorizzare davvero il talento e la passione che le donne portano in campo, senza ingiuste comparazioni.

Va detto e ribadito: il più grande errore commesso nella valutazione del calcio femminile è quello di valutarlo attraverso parametri maschili. Un confronto da cui non può che uscirne sconfitto, deriso e umiliato, e viene da pensare che in fin dei conti lo scopo sia proprio quello di sminuire lo sport pallonaro declinato al femminile. Ha fatto notizia e riacceso il dibattito la sconfitta per 7-1 della nazionale femminile svizzera in un’amichevole preparatoria dell’ Europeo, che è iniziato ieri proprio sul suolo elvetico, contro l’ under-15 maschile del Lucerna. Una partita che, nelle intenzioni della Federcalcio svizzera, avrebbe dovuto rimanere segreta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Goffe e lente? Il test scientifico smonta i pregiudizi sul calcio femminile: perché il confronto con il maschile mente

