Ford Youth Academy la scuola dell’auto che prepara i professionisti del futuro

Ford Youth Academy si conferma anche per il 2024/2025 come la scuola dell’auto che forma i professionisti del futuro, offrendo opportunità concrete di formazione nel cuore dell’innovazione. Con 39 istituti coinvolti in tutta Italia, il progetto promuove competenze all’avanguardia su elettrificazione e nuove tecnologie, contribuendo a plasmare le menti che guideranno il domani. Un’occasione unica per i giovani di entrare nel mondo dell’automotive…

Anche per l’anno accademico 20242025, la Ford Youth Academy si conferma uno dei progetti più virtuosi nel panorama italiano della formazione professionale. L’iniziativa, promossa da Ford Italia, punta a preparare le nuove generazioni alle sfide dell’automotive di domani, con un focus particolare su elettrificazione e nuove tecnologie. I numeri confermano il valore del progetto: 39 istituti scolastici coinvolti su tutto il territorio nazionale, circa 600 studenti formati, oltre 60 tirocini attivati e 17 assunzioni già avvenute presso Ford o partner aderenti all’iniziativa. Grazie a un approccio che integra teoria e pratica, gli studenti hanno potuto vivere un’esperienza diretta sul campo, lavorando al fianco di trainer specializzati e del personale dei concessionari Ford. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ford Youth Academy, la scuola dell’auto che prepara i professionisti del futuro

